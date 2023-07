Weinig vakantiepret voor Russische functionarissen door westerse sancties en toezicht Kremlin

Volgens meerdere anonieme parlementsleden en hoge functionarissen liggen er dit jaar geen onvergetelijke vakanties in het verre buitenland in het verschiet. De reisopties van Russische ambtenaren zijn flink ingeperkt door zowel de westerse sancties als door het verscherpt toezicht van het Kremlin op buitenlandse reizen.

Veel ambtenaren geven daarom de voorkeur aan vakanties in voormalige Sovjetlanden of hun datsja's rond Moskou. Een anonieme senator zei in The Moscow Times dat gezien de vijandige stemming in het Kremlin tegenover de halve wereld enkel nog “halfgare” functionarissen naar het Westen afreizen deze zomer. Ze zijn gewaarschuwd dat ze dan hun baan zouden kunnen verliezen, of mogelijk zelfs voor de rechter kunnen belanden.