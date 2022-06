Weinig steun in Nederlandse Kamer voor vuurwerkverbod

Leerkracht verloor tijdens bloedbad in Texas alle elf kinderen van zijn klas: “Die treuzelen­de agenten zijn lafaards”

Een leerkracht die gewond raakte bij het bloedbad op de basisschool in Uvalde (Texas) heeft in een interview met ABC News scherp uitgehaald naar het laattijdige optreden van de politie. “Die treuzelende agenten zijn lafaards. Zij hadden kogelvrije vesten, ik had niets. Zij hebben de plicht om de bevolking te beschermen, er is geen excuus voor hun falen”, klonk het uit de mond van Arnulfo Reyes. Alle elf leerlingen die in zijn klas zaten, zijn om het leven gekomen. Daarnaast stierven nog eens acht jonge studenten én twee collega’s.

6:25