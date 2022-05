Weinig hoop op doorbraak over zesde sanctiepakket tijdens EU-ministerraad: “EU wordt gegijzeld door Hongarije”

Lees alles over de oorlog in Oekraïne in dit dossier.



De buitenlandministers, die in Brussel bijeen zijn voor hun maandelijks overleg, proberen politieke sturing te geven aan de discussie over de nieuwe sancties. De gefaseerde invoering van een embargo op Russische olie staat daarin centraal, maar bijna twee weken nadat Commissievoorzitter Ursula von der Leyen de maatregel heeft voorgesteld, hebben de lidstaten er nog steeds geen consensus over kunnen vinden.



Verschillende lidstaten vrezen voor hun bevoorrading als er een verbod op de import van Russische olie komt en willen (of kunnen) voorlopig niet instemmen. Hongarije, Slovakije en Tsjechië kregen al uitstel voorgesteld, maar ook Bulgarije wil een uitzondering. Er werd ook al over een financiële tegemoetkoming gesproken.

Hongarije is het meest vocaal in zijn kritiek op het Commissievoorstel. Volgens de Litouwse buitenlandminister Landsbergis "wordt de hele EU gegijzeld door één lidstaat, die ons geen consensus helpt vinden", zo zei hij voor de start van de ministerraad. Hij is ervan overtuigd dat er technische oplossingen bestaan voor de bezwaren van Hongarije.

“Verschillende landen vragen meer tijd”

De Luxemburgse minister Jean Asselborn wees erop dat er behalve Hongarije nog andere landen niet kunnen instemmen met het sanctiepakket zoals het nu voorligt. "We zijn er nog niet klaar voor, verschillende landen hebben meer tijd gevraagd."

"We zullen er (tijdens de ministerraad, red.) over discussiëren en ons best doen om de situatie te deblokkeren", zei hoge vertegenwoordiger Josep Borrell bij het begin van het overleg. "Ik kan niet verzekeren dat dat zal lukken omdat de ingenomen posities vrij sterk zijn. Maar ik denk dat als we de specifieke situatie van sommige lidstaten kunnen begrijpen en we allemaal een inspanning doen om een verenigd front te vormen tegen Rusland, we kunnen slagen."

“Binnen enkele dagen consensus”

Het zijn de ambassadeurs van de 27 lidstaten die een akkoord moeten vinden over het sanctiepakket, maar de ministers geven de politieke input. De Duitse minister Annalena Baerbock denkt dat de consensus over enkele dagen kan worden bereikt. "Daar heb ik alle vertrouwen in. In deze tijden staan wij als Europeanen, ondanks al onze verschillen, dichter bij elkaar dan ik ooit heb meegemaakt."