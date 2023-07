Weinig flatterend: Wagnerbaas Prigozjin duikt op in onderbroek op veldbedje in Wit-Rusland

Een teken van leven van Jevgeni Prigozjin? De in ongenade gevallen baas van het huurlingenleger Wagner zou dan toch in Wit-Rusland zijn. Dat moet blijken uit een weinig verhullende foto van Prigozjin in een Wit-Russische tent.

Vandaag verscheen op het Telegramkanaal van de Wagner Groep een (weinig heroïsche) foto van baas Prigozjin in zijn onderbroek op een veldbed. Volgens het bijschrift zou hij in Wit-Rusland neergestreken zijn in een kampement van Wagner. Hoe actueel de foto is, valt moeilijk te achterhalen, het Kremlin verstrekt nog altijd geen informatie over Prigozjins verblijfplaats.

De Amerikaanse president Joe Biden wilde daar tijdens zijn bezoek aan de nieuwe NAVO-partner Finland wel een grapje over maken. “Als ik hem (Prigozjin) was zou ik uitkijken wat ik at. Ik zou het menu goed in de gaten houden”, aldus Biden die refereerde aan voorgaande vergiftiging van andere Russen die in ongenade waren gevallen van het Kremlin.

Het Wit-Russische ministerie van Defensie laat nu weten dat huurlingen van Wagner Wit-Russische soldaten trainen. Dat zou gebeuren in de stad Osipovichi, 90 kilometer zuidelijk van Minsk. Of Prigozjin daar ook is aangekomen, is onbekend. Publiekelijk is de Wagnerbaas niet gezien sinds zijn spraakmakende aftocht met opmerkelijk veel applaus – en selfies – uit de door zijn mannen bezette Zuid-Russische stad Rostov.

Deze week ging in Russische sociale media het gerucht dat de ambitieuze Wagner-baas achter slot en grendel zou zitten of zelfs vermoord is. Een voormalig generaal van het Amerikaanse leger, Kevin Ryan, achtte dat gisteren onwaarschijnlijk. Hij meent dat als de Wagner-baas daadwerkelijk geëlimineerd zou zijn, het Kremlin dit niet geheim zou houden. Volgens de generaal zou Poetin dit juist gebruiken om zijn positie te versterken.

Het doen en laten van Prigozjin blijft dus een mysterie, dat het Kremlin kennelijk graag in stand houdt. Het gaat ook niet om niks: de opstand van Wagner zorgde voor een heuse crisis in het Kremlin, waar nog altijd hoge militairen worden afgerekend op hun kennelijk te afwachtende houding de muiters aan te pakken. De Russische veiligheidsdienst FSB startte een strafzaak tegen Prigozjin, maar de aanklacht werd later ingetrokken. Poetin had Prigozjin toen al expliciet van hoogverraad beschuldigd.

Maar, zegt de Britse Poetinkenner Mark Galeotti, waar Poetin ook rekening mee moet houden, is dat Prigozjin ondanks alles – of juist daarom – nog altijd populair is. “Niet vanwege de persoon, niet vanwege de crimineel die van een hotdogzaak een miljardenconcern maakte dankzij vriendjes in het Kremlin”, aldus Galeotti. Prigozjin beantwoordt volgens hem aan de verwachtingen die veel Russen hebben van een sterke man. Het gaat minder om wie hij is, dan waar hij voor staat: de sterke man die opkomt voor Rusland, die achter zijn mannen staat en die ook in scherpe bewoordingen de corruptie aan de kaak stelt.

“Het is bizar dat je een moordende miljardair dan ziet als iemand die opkomt voor de gewone man, maar dat is de mythe. Niemand anders durft te roepen wat hij roept. Bovendien heeft Prigozjin ook een status van oorlogsheld, omdat Wagner overwinningen heeft behaald waar Russen trots op kunnen zijn.”