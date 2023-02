Weinig Belgische bedrijven vertrekken uit Rusland

“Dochter en schoonzoon Donald Trump gedagvaard om te getuigen over bestorming Capitool”

Ivanka Trump en haar man Jared Kushner zijn gedagvaard door de Amerikaanse speciaal aanklager Jack Smith om te getuigen voor een jury over de aanval op het Capitool die plaatsvond op 6 januari 2021. Dit meldt The New York Times op basis van anonieme bronnen. De dochter en schoonzoon van oud-president Donald Trump werkten als ambtenaren in het Witte Huis tijdens zijn presidentschap.