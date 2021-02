Wegvallen carnavalsseizoen kost Duitse economie miljoenen

Door de coronapandemie is het carnavalsseizoen in Duitsland weggevallen, en dat kost de economie in het land miljoenen euro's. Dat blijkt uit gegevens van Destatis, het Duits Federaal Bureau voor Statistiek. De in- en uitvoer van feestartikelen is namelijk enorm gedaald in vergelijking met vorig jaar.