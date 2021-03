Weggemoffelde portretten van Clinton en Bush hangen weer op oude plaats in Witte Huis

De officiële portretten van de Democraat Bill Clinton (1993-2001) en de Republikein George Bush (2001-2009) hangen opnieuw in de inkomhal, de Grand Foyer. Zij waren daar in juli weggehaald en opgehangen in een kleiner en minder gebruikte kamer, die bezoekers meestal niet te zien krijgen. Op de oude plaats kwamen twee portretten van Republikeinse presidenten die meer dan honderd jaar geleden de VS hebben geleid.

Het is in het Witte Huis de traditie dat in de inkomhal de portretten van presidenten uit de jongste tijd komen te hangen. Bezoekers kunnen er niet omheen kijken. Het officiële portret van Trump's voorganger Barack Obama (2009-2017) is nog niet onthuld. Het is nog onduidelijk wanneer het klaar zal zijn of waar het zal hangen.