Weg met ‘tikkende tijdbom’: bekende Nederlandse baggeraar gaat vervallen olietanker in Rode Zee leegpompen en weghalen

Het gaat om het intussen beruchte schip FSO Safer. Dat werd in 1976 gebouwd als olietanker en in 1987 omgebouwd tot drijvende opslag- en overslagfaciliteit. De tanker ligt voor anker op ongeveer 50 kilometer van de haven van Hodeida in de Rode Zee en zit tjokvol ruwe olie.

Milieuramp dreigt

Door de oorlog in Jemen is het gevaarte al sinds 2015 niet meer onderhouden. De staat van de tanker is zodanig verslechterd dat het risico op een explosie of een lek groot is.



Dat zou rampzalige gevolgen hebben voor het milieu en voor de scheepvaart, want er is het equivalent van meer dan een miljoen vaten ruwe olie aan boord. Dat is vier keer de hoeveelheid van de Exxon Valdez, die in 1989 een grote olieramp aan de kust van Alaska veroorzaakte.