Weerwerk bieden, indammen en de dialoog aangaan: EU stelt nieuwe Rusland-strategie voor

De Europese Unie moet weerwerk bieden aan Rusland als het de mensenrechten schendt en de pogingen van het land bemoeilijken om de Europese belangen te ondermijnen, maar tegelijk ook de dialoog aangaan als Brussel daar zelf mee gebaat is, bijvoorbeeld voor het wegwerken van handelsbelemmeringen. Dat is in een notendop de nieuwe Rusland-strategie van de Europese Commissie. Buitenlandvertegenwoordiger Josep Borrell hoopt dat de staatshoofden en regeringsleiders de strategie zullen goedkeuren.

De Europese leiders hadden Borrell gevraagd een nieuwe benadering van Rusland uit te tekenen, in de aanloop naar hun top van volgende week donderdag en vrijdag. De bilaterale relaties zitten in een negatieve spiraal en zullen wellicht nog verslechteren, zei Borrell woensdag tijdens de presentatie van de strategie.



Weerwerk bieden, indammen en de dialoog aangaan zijn de drie assen van die nieuwe aanpak. "Het zijn drie instrumenten van hetzelfde orkest en ze moeten op hetzelfde moment worden bespeeld", zei Borrell. Hij wil dat de EU blijft ingaan tegen mensenrechtenschendingen waar Rusland de schuld aan heeft. "De EU zal Ruslands voortdurende schendingen van het internationaal recht in Oekraïne, Georgië en elders blijven aankaarten, luidt het in de Commissietekst waar de leiders zich nu over gaan buigen. De Unie zal de "kwaadwillige" initiatieven van de Russische regering blijven bekampen en zoekt naar manieren het "disruptieve buitenlands beleid" van Moskou in te perken.

Bedreigingen die van Rusland uitgaan, zullen proactiever worden aangepakt, zoals door een meer uitgebouwde cyberveiligheids- en defensiestrategie. De EU wil daarvoor ook meer samenwerken met de NAVO en de G7.

Samenwerking

Uit de tekst van Borrell moet blijken dat de EU niet op confrontatie uit is met Rusland, maar op bepaalde terreinen wil samenwerken - al is het in de eerste plaats om haar eigen belangen te verdedigen. Het gaat dan bijvoorbeeld om klimaat, volksgezondheid, leefmilieu, maar ook om economie - zoals het wegwerken van hinderpalen voor de internationale handel.

Josep Borrell hoopt dat de Europese leiders zijn strategie volgende week zullen onderschrijven. "Als de lidstaten deze aanbevelingen goedkeuren, zullen ze ze moeten doen naleven en niet toelaten dat Rusland ons verdeelt", zei hij. "Rusland wil niet met de Europese Unie praten, maar wel rechtstreeks met een aantal lidstaten - die lidstaten die volgens het land een zeker belang hebben. De EU moet eensgezindheid aan de dag leggen om Rusland ertoe te overhalen met de EU te praten."

Borrell stelde zijn strategie voor op het ogenblik dat de Amerikaanse president Joe Biden samenzat met de Russische president Vladimir Poetin. Intussen blikte premier Alexander De Croo in de Belgische Kamer vooruit naar de discussie op de top. "De inzet (...) is om onze relatie met Rusland te stabiliseren en strategisch gevoelig aan te scherpen", zei hij in het federaal adviescomité Europese aangelegenheden.

De Croo verwacht een eerste stap naar de concretisering van het langetermijnbeleid van de Unie. “We willen hierbij een evenwicht vinden tussen een sterkere en meer structurele reactie ten aanzien van Ruslands destabiliserende houding binnen de Unie en aan onze oostgrens en de ondersteuning die het verleent aan systematische, intentionele en gecoördineerde desinformatiecampagnes bij ons. Tegelijkertijd willen we de mogelijkheid vrijwaren om, waar het in ons belang is, de dialoog met Moskou te versterken." GEJ/LOR/