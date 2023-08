Weerstation in Milaan meet de warmste dag sinds 1763

Feit of fabel: Hebben roodhari­gen meer pit? Kunnen ze beter tegen pijn? En worden ze grijs? Expert legt uit

Minder dan een op de honderd mensen ter wereld heeft rood haar. Een keer per jaar worden de mensen met deze bijzondere haarkleur in het zonnetje gezet op het Redhead Days Festival, dat vandaag in Tilburg begint. Om mee te vieren vroegen we aan een expert wat er (niet) klopt van de verhalen die over deze haarkleur rondgaan. Negen feiten en fabels over roodharigen.