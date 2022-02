Weer onthulling over illegaal coronafeestje met Britse premier Johnson

Noorse massamoor­de­naar Breivik komt niet vervroegd vrij

De Noorse massamoordenaar, neonazi en terrorist Anders Behring Breivik komt niet vervroegd vrij. Zijn poging om onder voorwaarden uit de gevangenis te komen, is gestrand. Breivik voerde in 2011 de dodelijkste aanval in Noorwegen in vredestijd uit, met 77 doden tot gevolg. Vooral jongeren kwamen om.

