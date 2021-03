Weer nieuwe minister van Volksgezondheid in Brazilië: vierde sinds begin pandemie

Het coronavi­rus is nog lang niet op zijn retour: wereldwijd hoogste aantal besmettin­gen afgelopen 24 uur

13 juni Er zijn gisteren wereldwijd 140.000 nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld over heel de wereld. Dat is het hoogste cijfer op een dag tijd tot nu toe, blijkt uit de statistieken van de website Worldometers.info. Ook de dagen ervoor werden al nieuwe records gebroken, met toen 137.000 en 135.000 besmettingen. Vooral in landen als Brazilie, India, Chili, Pakistan, Peru en Mexico stijgt het aantal besmettingen nu snel.