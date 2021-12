Weer nieuwe bondskanselier beëdigd in Oostenrijk

De binnenlandminister is de opvolger van Alexander Schallenberg. Die is afgetreden omdat Kurz de politiek verlaat en vindt dat weer één persoon bondskanselier en partijleider moet zijn. Schallenberg zag dat zelf niet zitten, waarop het partijbestuur Nehammer als vervanger koos. Het is de verwachting dat de ex-militair het huidige beleid zal voortzetten.

Kurz ligt onder vuur omdat hij in 2016 overheidsgeld zou hebben gebruikt om peilingen in zijn voordeel te manipuleren. Ook wordt hij ervan beschuldigd te hebben gelogen in een onderzoek naar corruptie. Kurz zegt in beide gevallen onschuldig te zijn en dat in de onderzoeken naar hem te willen bewijzen. Vorige week kondigde de 35-jarige parlementariër aan zijn politieke carrière te beëindigen.