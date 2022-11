Weer krachtige explosies aan kerncentrale van Zaporizja, zegt Atoomagentschap

Rusland hint op gevangenen­ruil met VS: “wapenhan­de­laar des doods” Viktor Bout voor basketbal­ster Brittney Griner

Rusland is bereid een of meerdere Amerikaanse gevangenen vrij te laten, in ruil voor Viktor Bout. Dat is een beruchte Russische wapenhandelaar, die bekend staat onder de naam “handelaar des doods”. Het lijkt erop dat het land de Amerikaanse basketbalster Brittney Griner als ruilmiddel wil inzetten. Zij zit momenteel een jarenlange celstraf uit in Rusland wegens het bezit van een klein beetje wietolie.

