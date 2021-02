Weer duizenden Myanmarezen de straat op, politie zet waterkanon in bij onlusten

Duizenden anti-coupdemonstranten zijn vandaag in dorpen en steden in Myanmar opnieuw de straat opgegaan om voor de derde dag op rij te protesteren tegen het afzetten en arresteren van leider Aung San Suu Kyi door het leger. Er wordt intussen ook opgeroepen tot een algemene staking. In de hoofdstad Naypyidaw werd het waterkanon ingezet.

Gisteren hadden bij manifestaties in heel het land al tienduizenden mensen geprotesteerd tegen de militaire coup. Ook vandaag staan er, voor de derde dag op rij, weer acties gepland. Er werd opgeroepen om vanaf 10 uur (4.30 uur in België) weer te betogen. In Rangoon, de grootste stad van het land, zijn al meer dan duizend actievoerders te zien.

De politie zette volgens getuigen een waterkanon in tegen anti-coupdemonstranten in de hoofdstad Naypyidaw. “De politie gebruikte een waterkanon om de weg vrij te maken”, zei demonstrant Kyaw Kyaw tegen het Franse persbureau AFP. Ook een fotograaf was daarvan getuige. Het is de eerste keer dat een dergelijk middel wordt ingezet sinds de protesten drie dagen geleden uitbraken.

Volledig scherm © SOCIAL MEDIA via REUTERS

“Red de democratie”

In de grootste stad van het land, Rangoon, liep een groep boeddhistische monniken mee met arbeiders en studenten. De demonstranten droegen volgens getuigen rode spandoeken in de kleur van de Nationale Liga voor Democratie (NLD) van Suu Kyi met zich mee. “Laat onze leiders vrij, respecteer onze stemmen, verwerp de militaire staatsgreep”, stond op een bord. Op andere borden stonden teksten als “Red de democratie” en “Zeg nee tegen dictatuur”. Veel demonstranten waren in het zwart gekleed.

De manifestanten vragen dat de militairen afstand doen van de macht en eisen de vrijlating van regeringsleider Aung San Suu Kyi. In een mededeling aan de media wordt ook opgeroepen tot een “revolutie in heel het land tegen de dictatuur”. Er wordt aan ambtenaren en werknemers uit de privésector gevraagd om zich aan te sluiten bij de stakingsbeweging. Vorige week werd op verschillende ministeries al het werk neergelegd.

Volledig scherm © REUTERS

Verkiezingsfraude

De protesten van gisteren waren de grootste sinds de Saffraanrevolutie onder leiding van boeddhistische monniken in 2007, die democratische hervormingen op gang hielpen. De staatsgreep van het leger op 1 februari maakte daar een einde aan. Tot dusver waren de demonstraties vreedzaam, in tegenstelling tot het bloedige optreden tijdens eerdere wijdverbreide protesten in 1988 en 2007.

De militaire staatsgreep volgde een week geleden op een eclatante verkiezingsoverwinning van de NLD in november. De stembusgang bleek een afgang voor de partij waar de militairen op hadden gerekend. Zij claimen nu verkiezingsfraude en hebben de macht weer naar zich toegetrokken. Minstens rond de 150 leden van de regering, inclusief de president Win Myint, parlementariërs, hoge ambtenaren, activisten en journalisten zijn opgepakt.

In Myanmar, dat destijds Birma heette, werd in 1962 een militaire staatsgreep gepleegd waarmee officieren een op communistische leest geschoeide totalitaire staat vestigden die pas sinds het einde van de vorige eeuw heel langzaam vrijer is geworden. De 'staatsraad' waar de militairen mee regeerden werd pas in 2011 ontbonden.

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © EPA

Volledig scherm © EPA

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © REUTERS