Weer agenten veroordeeld na moord op zwarte George Floyd

Familie van door politie gedode zwarte Amerikaan ontvangt drie miljoen dollar

De gemeente Elizabeth City, in de Amerikaanse staat North Carolina, betaalt drie miljoen dollar (ongeveer 2,8 miljoen euro) aan de nabestaanden van een zwarte man die door de politie is doodgeschoten. Andrew Brown Jr. stierf in april 2021 in zijn wagen door politiekogels toen hij van enkele agenten wilde wegvluchten.

7 juni