Week van stierenrennen in Pamplona ten einde: in totaal 52 ziekenhuisopnames

Volkswagen opnieuw veroor­deeld voor manipula­tie uitstoot

Diesels van Volkswagen mogen bij lagere temperaturen niet meer stikstof uitstoten om onderdelen als roetfilters te ontzien. De software die de autofabrikant daarvoor heeft gebruikt is ontoelaatbaar, en kan voor klanten zelfs een reden zijn om hun geld terug te vragen. Dat zegt het Europees Hof van Justitie in een nieuw arrest. Het is een nieuwe veroordeling van de Duitse autobouwer voor het manipuleren van uitlaatgassen.

14:56