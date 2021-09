Week van de waarheid voor Joe Biden: nieuwe shutdown zou ‘financiële armageddon’ betekenen

Deense kunstenaar aan de haal met 72.000 euro van museum en noemt dat kunst met de titel ‘Take the money and run’

11:47 De Deense kunstenaar Jens Haaning (56) heeft het Kunsten Museum of Modern Art in Aalborg mooi voor schut gezet. Hij kreeg 72.000 euro cash van het museum om te verwerken in twee kunstwerken op bestelling. Maar Haaning besloot nieuwe kunst te maken, onder de naam ‘Take the money and run’. En dat is exact wat hij deed.