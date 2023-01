Weduwnaar voor het eerst op gruwelplek waar Ann-Laure uit het leven werd gerukt: “En nu zo snel mogelijk terug naar onze zoontjes”

Het is voor Alexander altijd al moeilijk geweest om aan zijn twee zoontjes van vijf en acht jaar - de jongste was amper drie maanden toen Ann-Laure uit het leven is gerukt - uit te leggen waarom hun mama er niet meer is. Het eerste bezoek aan de plek van de gruweldaad in Manhattan was voor de weduwnaar uit Staden dan ook een emotioneel heftig moment. Bij de inhuldiging van de gedenkplaat voor Ann-Laure Decadt (31) in 2021 had hij nog geoordeeld dat hij er niet klaar voor was. Maar nu de Oezbeekse dader Sayfullo Saipov terecht staat voor de aanslag met zijn pick-uptruck op de fietsers en voetgangers aan West Street, gaat hij de confrontatie aan.