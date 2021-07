Weduwe van vermoorde Haïtiaanse president: “We moeten zijn gevecht voortzetten”

Vakantie­druk­te in Europa doet filerecord in Frankrijk al meteen sneuvelen: dit zijn de beste vertrekmo­men­ten

20:31 Dit weekend vertrekken veel Belgen op vakantie, door de start van het bouwverlof in grote delen van het land. VAB verwacht daarom druk verkeer op de belangrijkste assen in Frankrijk. Zaterdag is in het land geklasseerd als een “rode” dag en meteen is het filerecord er al gesneuveld. Op het drukste moment van de dag, om 12.05 uur, stond er maar liefst 1.142 km file op de Franse autosnelwegen, meldt mobiliteitsclub VAB.