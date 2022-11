Weduwe van Russische topkolonel schrijft boze brief aan Poetin: “Mijn man executeerde zichzelf door druk van mislukte mobilisatie”

De 44-jarige Vadim Boyko was vicedirecteur van de militaire academie ‘Pacific Higher Naval School’ in de stad Vladivostok. Hij was bovendien nauw betrokken bij de “gedeeltelijke mobilisatie” van duizenden Russische reservisten die president Poetin op 21 september afkondigde. Boyko werd belast met de training en huisvesting van de rekruten.

De omstandigheden van Boyko’s dood blijven op z’n zachtst uitgedrukt mysterieus. Zo meldden lokale media dat de topkolonel op 16 november uit het leven was gestapt, terwijl het onafhankelijke nieuwskanaal ‘Baza’ beweerde dat er vijf schoten waren gehoord in het kantoor van Boyko en de Rus mogelijk werd vermoord.

Depressie

In een scherpe brief roept de weduwe van de kolonel, Yulia Boyko, Poetin op om een onderzoek naar het overlijden van haar man op te starten. Ze hekelt onder meer dat haar echtgenoot de “zondebok” was geworden voor de vele problemen die ontstonden na de aankondiging van Poetins mobilisatie. Nadat Boyko er niet in was geslaagd om een bepaald rekruteringsquotum te halen, belandde hij in een depressie. “Hij kon een maand lang niet slapen en verloor 15 kilo”, klinkt het.