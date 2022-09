Weduwe van één van Bataclan-terroristen naar Frankrijk gerepatrieerd, ze dreigde eerder om “ongelovigen af te slachten”

HERLEES. Lichaam van Queen arriveert in Edinburgh na urenlange reis, duizenden mensen staan rouwstoet op te wachten

Het Verenigd Koninkrijk is ondergedompeld in rouw sinds Queen Elizabeth II donderdagmiddag overleed. Het lichaam van de Queen is zondag aangekomen in de Schotse hoofdstad Edinburgh: daar wordt ze opgebaard in haar officiële Schotse residentie Holyroodhouse. De begrafenis van de Queen staat gepland voor maandag 19 september.

12 september