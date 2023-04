Weduwe klaagt cruiseschip aan nadat overleden man zes dagen in een drankkoeler werd achtergelaten

Afgelopen augustus stapten Marilyn Jones en haar man Robert aan boord van het cruiseschip Celebrity Equinox voor een achtdaagse Caraïbische reis. Het echtpaar was nog maar twee dagen onderweg toen het noodlot toe sloeg en de 79-jarige Robert Jones overleed aan een hartaanval. Zijn vrouw kreeg twee opties voor wat te doen met het lichaam van haar overleden man. Ze kon zijn lichaam laten weghalen van het schip in Puerto Rico of het aan boord laten tot het schip de Amerikaanse staat Florida zes dagen later bereikte. Het scheepspersoneel zou Jones daarbij hebben aangedrongen om de tweede optie te kiezen. De rechtszaak, waarover Miami New Times berichtte, zegt dat de bemanning mevrouw Jones vertelden dat er een “50/50 kans” was dat als ze van het schip zou gaan, de lijkschouwer daar het lichaam van haar man in bezit zou nemen voor een autopsie. Ze zou ook in Puerto Rico moeten blijven met zijn lichaam en zelf regelingen moeten treffen om het lichaam, en haarzelf, terug te brengen naar Florida. De andere optie, om het lichaam in het mortuarium te bewaren, leek Jones verstandiger. Cruiseschepen zijn wettelijk verplicht om die mortuaria te hebben. Zo kunnen lichamen wekenlang bewaard worden zonder te gaan ontbinden.

“Lichaam gruwelijk ontbonden”

Volgens de klacht was het mortuarium echter buiten werking en werd het lichaam van Jones in plaats daarvan in een drankkoeler gelegd die niet koud genoeg was om een lichaam te bewaren. “De koeler waarin het lichaam van de heer Jones werd gevonden door de begrafenismedewerker, had drankjes buiten de koelbox geplaatst en was niet op een temperatuur die voldoende of juist was voor het bewaren van een lijk om ontbinding te voorkomen”, meldt de aanklacht. Het lichaam zou niet op een bed of een medische tafel hebben gelegen, maar in een zak op een palet op de vloer van de koeler.

Omdat het lichaam bij een te lage temperatuur was opgeslagen, was het “gruwelijk ontbonden”, zo staat te lezen in de aanklacht. Toen de begrafenisondernemer en de hulpsheriff ontdekten dat Jones’ lichaam niet in het mortuarium lag, maar was verplaatst naar een drankkoeler, was het volgens de rechtszaak “onmiddellijk duidelijk” dat het in een vergevorderd stadium van ontbinding was. Het lichaam, zei het, was uitgezet met gas en “zijn huid was groen geworden”. De familie kon hierdoor geen open kist hebben bij zijn wake en begrafenis. Voor haar trauma eisen mevrouw Jones, die 55 jaar met haar man getrouwd was, en haar familie minstens 1 miljoen dollar schadevergoeding. In de rechtszaak beschuldigt de familie Celebrity Cruises van “roekeloos, opzettelijk en moedwillig handelen, zonder zorg voor hun geliefde” door er niet voor te zorgen dat het mortuarium werkte en het stoffelijk overschot zorgvuldig werd opgeborgen.

Emotioneel verwoest

“Ze kreeg een zeer moeilijke keuze”, vertelde Thomas Carey, een advocaat die mevrouw Jones, haar twee dochters en drie kleinkinderen vertegenwoordigt, in een interview op vrijdag. “Ze koos logischerwijs het mortuarium van het schip”, zei hij, “nadat haar verzekerd was dat het een werkende faciliteit had”. “Ze weten wat er op het schip is. Ze weten wat wel en niet werkt”, zei hij. “En de kapitein is verantwoordelijk. Dat zijn ze allemaal, echt waar.” Als Jones geweten had dat het mortuarium kapot was, was ze in Puerto Rico van boord gegaan. In plaats daarvan is ze emotioneel verwoest door wat er is gebeurd, zei Carey. “Ze is er kapot van.”

In een verklaring weigert Celebrity Cruises commentaar te geven, omwille van “de gevoeligheid van de vermeende feiten en uit respect voor de familie”.