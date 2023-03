Wederopbouw van Oekraïne zou 380 miljard euro kosten

Oorlog in Oekraïne rukt koppel uiteen, maar ze vinden elkaar terug in Kortrijk: “En nu bakken we hier samen frietjes... Ongeloof­lijk”

Maandenlang moesten Oekraïners Svitlana Sondei (20) en Yurii Shpakivskyi (23) elkaar missen door de oorlog, nu vonden ze elkaar in Kortrijk terug. Daar krijgen ze - ondanks een taalbarrière - de kans om in frituur Bossuwé Pottelberg te werken. “Ze zijn supergemotiveerd, we geloven in hen”, zegt Volkert Lapere, sales en marketing manager van de Group Bossuwé. Ze vertellen het verhaal van hun grenzeloze liefde.