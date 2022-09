Wederopbouw en herstel Oekraïne kost zeker 349 miljard dollar

Johannes Vermeer paste ‘Het Melkmeisje’ aan: onderzoe­kers ontdekken onder­schets

Nieuw onderzoek naar ‘Het Melkmeisje’ van Nederlandse schilder Johannes Vermeer laat zien welke aanpassingen de schilder ooit heeft aangebracht. Eerder was al wel bekend dat hij oorspronkelijk meer voorwerpen op het beroemde doek had geschilderd, maar het bleef tot nu toe onduidelijk wat precies. Met de nieuwste technieken wordt het schilderij uit circa 1660 momenteel opnieuw onderzocht in aanloop naar de grootste expositie ooit van het werk van Vermeer in het Amsterdamse Rijksmuseum.

