WeChat verwijdert tientallen accounts van studentenverenigingen die zich inzetten voor de LGBTQ+-community

PORTRET. Icoon met grote mond had evengoed misdadiger kunnen worden

9:59 Het was een opmerkelijk beeld in de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam, vlak nadat Peter R. de Vries (64) daar was neergeschoten. Sommige mensen stonden te huilen, anderen waren in shock, maar enkelen stonden ook te juichen, blij dat hij "eindelijk was opgeruimd". Een portret van hét icoon van de Nederlandse misdaadverslaggeving.