“We zullen volgende keer oven voor hem bouwen”: extreemrechtse Jean-Marie Le Pen vrijgesproken voor beruchte uitspraak uit 2014

PORTRET. Wie is Eric Zemmour, de man die zowel Le Pen als Macron nerveus maakt?

Wel 80.000 boeken verkocht in minder dan één week tijd. Naar 11% in de peilingen in slechts één maand. Vedette op alle tv-stations. De cover van Paris-Match, met een paparazzi foto waarop hij iets te innig staat met zijn 35 jaar jongere raadgeefster, terwijl hij het traditionele gezin promoot. Journalist en polemist Eric Zemmour droomt ervan in april 2022 de Franse Trump te worden. Zijn mogelijke kandidatuur werd begin dit jaar nog op hoongelach onthaald. Nu maakt ze de hele politieke klasse nerveus, Emmanuel Macron en Marine Le Pen inbegrepen. Waarom?

23 september