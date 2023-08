“We zijn rechts en katholiek, nou en?” Familielid van vermiste Émile (2) boos over geruchten die de ronde doen

Vier weken nadat Émile (2) verdween uit het Franse bergdorp Haut-Vernet, is er nog altijd geen concreet spoor. Geruchten zijn er daarentegen wel voldoende en dat maakt een familielid van de vermiste peuter boos: “Alles wat er over ons gezegd wordt, is onzin”.

Speurhonden snuffelen en rechercheurs leggen hun oor te luisteren. Maar de nieuwe zoekacties naderen weldra hun einde. Vanaf zaterdagavond mag iedereen weer het dorp in- en uitrijden.

“We nemen gas terug, maar we houden de familie goed in de gaten om ervoor te zorgen dat ze niet worden lastiggevallen”, bevestigt een lokale gendarme aan de Franse zender ‘BFMTV’.

Dorpsbewoner Roger heeft de speurders de afgelopen maand leren kennen. “We maken een praatje met ze. Het zijn heel aardige mensen. In het begin hebben ze mijn huis doorzocht, de diepvriezer geopend. Maar ze zijn niet in me geïnteresseerd omdat ik geen auto heb”, grapt de man die vlak achter de woning van de familie van het verdwenen jongetje woont.

“Het zijn buren, maar ik ken ze niet echt. Ik kom ze tegen in het dorp, maar dat is het wel zo’n beetje”, geeft de man toe die zijn dagelijkse leven niet echt heeft zien veranderen sinds 8 juli, de dag waarop kleine Émile aan de aandacht van zijn familie ontsnapte.

Volledig scherm Gendarmes doorzoeken het gehucht. © Photo News

“Goed zorgen voor de familie van Émile”

Voor Sylvette (een schuilnaam, red.) is dat wel even helemaal anders, vertelt ze. “Ik dacht echt dat we hem snel zouden vinden. De volgende dag ben ik naar zijn grootouders gegaan, die ik goed ken. Ze hebben me bedankt, maar sindsdien heb ik ze met rust gelaten. We moeten zo veel mogelijk voor ze zorgen”, zegt de tachtigjarige vrouw die bijna twintig jaar in Haut-Vernet heeft gewoond voordat ze naar een flat wat verderop verhuisde.

Iedereen zegt dat het een familie is die zich naar binnen keert, maar dat is niet waar Sylvette

Sylvette heeft de moeder van Émile en haar broers en zussen zien opgroeien. “Alle kinderen hebben een onberispelijke opvoeding”, herinnert de vrouw zich die ook een paar keer op de ooms en tantes van de peuter heeft gepast. “Iedereen zegt dat het een familie is die zich naar binnen keert, maar dat is niet waar. Het is een familie die kiest met wie ze omgaat. Ik ben in het verleden bijvoorbeeld meermaals uitgenodigd om samen met hen te eten en zelfs voor een bruiloft.”

Volledig scherm Gendarmes bewaken de toegang naar het dorp. © Photo News

Pers

De familie van Émile is nog altijd samen in Haut-Vernet. Zowel langs vaders- als moederskant wil niemand uit de naaste omgeving van het jongetje met de pers praten.

Maar wat er wordt gezegd of geschreven, wordt wel gelezen en gehoord. “De ouders en grootouders willen zich niet uiten en dat moeten we respecteren. Alles wat er over ons gezegd wordt, is onzin. Zoals dat verhaal over het huis dat afbrandde in Beaujeu. We zijn katholiek en rechts, nou en?” zegt een familielid van het verdwenen jongetje tijdens een kort telefonisch contact met ‘BFMTV’.

De familieleden van Émile, die hun toevlucht zoeken in hun geloof, willen niet dat het dorp in rouw gedompeld blijft. Onlangs werd de verjaardag van een jongetje gevierd in een woning in het dorp. De familie van het jarige kind had voor de viering toestemming gevraagd aan de ouders en grootouders van de vermiste peuter maar ze vonden het geen probleem.

Nog steeds wordt geen enkele hypothese uitgesloten. “Er is niets veranderd”, aldus de recherche van Aix-en-Provence, die weigert verdere commentaar te geven. “We willen geen mededelingen doen”, klinkt het vastberaden.