“We zijn dichtbij, we moeten ervoor gaan”: hoe zou de redding van de inzittenden van de Titan in zijn werk gaan? En komen ze nog op tijd?

Wordt de kans op redding nu groter? 6 vragen aan maritiem expert over het kloppende geluid

“Het is heel geloofwaardig dat het geklop dat onder water werd waargenomen, van de Titan is”, zegt ook luitenant-ter-zee Nicolas Van Damme. Nu komt het erop aan het geluid te lokaliseren, maar of er dan nog genoeg tijd is om de bemanning te redden? Zes vragen aan een maritiem expert bij Defensie.