“We worden onder schot gehouden door Russen”, getuigen arbeiders van kerncentrale in Oekraïne

Personeel van de bezette Oekraïense kerncentrale van Zaporizja stuurde verontrustende berichten naar de BBC met getuigenissen over de Russische troepen die centrale als militaire basis en schild gebruiken. “De psychologische situatie is moeilijk. Overal lopen soldaten met wapens en iedereen wordt eigenlijk onder schot gehouden.”

Sinds begin maart bezetten Russische invasietroepen de grootste kerncentrale in Europa. De centrale wordt echter nog steeds bediend door Oekraïense technici. Moskou is er onlangs van beschuldigd de centrale “als schild” te gebruiken terwijl hun troepen van daaruit raketten afvuren op nabijgelegen plaatsen.

Op donderdag werden meer beschietingen gemeld. Het hoofd van de VN gaf een nieuwe waarschuwing over gevechten in de buurt van de nucleaire site “die tot een ramp kunnen leiden”. Nu hebben twee werknemers de BBC verteld over de dagelijkse dreiging van ontvoering, maar ook over hun angst voor een nucleaire catastrofe.

In de zuidelijke stad Nikopol bevindt zich een van de gevaarlijkste uitkijkpunten van Oekraïne. Aan de oevers van de rivier Dnipro kan men de kerncentrale van Zaporizjzja zien liggen, tien mijl over het water. Het is een plaats die de afgelopen weken zwaar is beschoten, waarbij in één nacht tot 120 raketten zijn gerapporteerd.

Volledig scherm Russische soldaat bewaakt Kerncentrale in Zaporizja. © AFP

Ze komen uit de richting van Enerhodar, de stad waar de centrale zich bevindt. Enerhodar en de centrale zijn op hun beurt ook zwaar onder vuur genomen. De nucleaire waakhond van de VN beweert dat er een “reëel risico op een nucleaire ramp” bestaat, tenzij de gevechten ophouden en inspecteurs toegang krijgen.

“Te gevaarlijk”

Oekraïne en Rusland geven elkaar de schuld. Het beeld is troebel, maar de risico’s zijn glashelder. “Mijn werkdag is een constante stress”, zegt Svitlana, die contact opnam met BBC via sms. Zij en haar collega Mykola kunnen nu alleen Russische simkaarten gebruiken en het signaal is zeer beperkt. “Ik kan niet meer werken zoals vroeger”, zegt Svitlana, “De laatste week kon ik niet eens naar mijn werk komen, het is te gevaarlijk”.

“Op zaterdag was er een beschieting van het stikstof-zuurstofstation, wat een brand veroorzaakte. Door een wonder hebben de mensen die daar werkten het overleefd”. Een andere inwoner van Enerhodar vertelt dat de prijzen van winkels en apotheken nu vier keer zo hoog zijn als in het gebied dat Oekraïne nog controleert, en dat er een tekort is aan artsen. De meeste geldautomaten zijn ook gesloten.

“Psychologisch moeilijk”

Svitlana heeft jarenlang in de fabriek gewerkt en zegt dat er elke dag granaten in de buurt van de fabriek zijn neergekomen. “De psychologische situatie is moeilijk”, voegt ze eraan toe. “Overal lopen soldaten met wapens en iedereen wordt onder schot gehouden.”

Rusland wordt ervan beschuldigd er ongeveer 500 soldaten te hebben gestationeerd. Op recente beelden is te zien hoe militaire voertuigen naar binnen worden gereden, en Svitlana twijfelt er niet aan dat het als basis wordt gebruikt. “Elke dag rijden ze heen en weer met hun militaire voertuigen”, zegt ze. “Ze hebben hun militaire uitrusting vlak bij de gebouwen geplaatst, om het de Oekraïense strijdkrachten onmogelijk te maken toe te slaan.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

In een sms die BBC ontving van Mykola staat: “Het personeel is nu gegijzeld door de Russen. Ze hebben het internet uitgeschakeld, alleen vaste telefoons achtergelaten. Het eten is alleen beschikbaar in een enkele eetzaal, de andere zalen hebben ze in hun bases veranderd.”

Vals verhaal

Oekraïne is bezorgd dat Rusland is begonnen met het beschieten van het gebied rond de centrale om te proberen een vals verhaal te creëren, zoals: “Oekraïne valt jullie aan, dus stem liever voor Rusland, zodat we jullie kunnen beschermen”. Door Moskou geïnstalleerde politici in de regio hebben zojuist een bevel ondertekend om binnenkort een referendum te houden. Rusland heeft in het verleden schijnstemmingen geënsceneerd, zoals met de Krim, die het in 2014 annexeerde.

Mykola vervolgt: “De toegang tot alle daken is verboden, ze hebben daar hun observatiepunten gemaakt. Het trainingsgebouw werd ook hun kazerne. “Nu wordt steeds vaker personeel ontvoerd bij de beveiligingspoort”.

Het is niet bekend waarom de ontvoeringen plaatsvinden, maar de bewoners schetsen een beeld van intimidatie nu de Russen de wet willen voorschrijven. Svitlana en Mykola beschrijven ook dat de Russen overal afval achterlaten, maar volgens hen is het personeel nog steeds in staat om de reactor zelf goed te bewaken.