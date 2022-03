“We staan waar Duitsland stond in 1944.” Hoe een Russische geheim agent de oorlog beschrijft in een uitgelekte brief

Aantal Oekraïense vluchtelin­gen in Polen nadert een miljoen

Het aantal vluchtelingen dat vanuit Oekraïne in buurland Polen is aangekomen is opgelopen tot bijna een miljoen, meldt de Poolse douane. Sinds het begin van de Russische invasie in Oekraïne hebben zich ongeveer 922.400 vluchtelingen in Polen gemeld.

10:42