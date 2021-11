“We nemen je mee naar je mama en papa, oké?”: hartverwarmende video toont moment vlak nadat Cleo gered werd door de politie

Democrate Michelle Wu eerste vrouw van kleur die burgemees­ter van Boston wordt

De Democrate Michelle Wu (36) is de eerste vrouw van kleur die tot burgemeester van de Amerikaanse stad Boston, in de staat Massachusetts, is verkozen. Wu, de dochter van Taiwanese migranten, versloeg de Democrate Annissa Essaibi-George en maakt na 200 jaar een einde aan het bestuur door witte mannen in Boston.

