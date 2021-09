"We moeten naar binnen", zei eerste politieagent die aan hel van Bataclan aankwam

"We moeten naar binnen." Op het proces over de terreuraanslagen van 13 november 2015 in Parijs heeft de eerste politieagent die aan de Bataclan aankwam, de rechtszaal zijn verschrikkelijke stap in "het onbekende" laten meemaken enkele minuten na de aanval waarbij 90 doden vielen in de concertzaal. De zittingszaal hield haar adem in.