“We missen onze vlucht door jullie”, moeder probeert protest van Just Stop Oil eigenhandig af te breken

Onderzoek naar cocaïne in Witte Huis levert niets op: “Gebrek aan fysiek bewijs”

Het onderzoek dat de Amerikaanse geheime dienst voerde naar de cocaïne die gevonden werd in het Witte Huis is beëindigd “vanwege een gebrek aan fysiek bewijs”. Er werd geen verdachte aangeduid, laat de secret service weten in een verklaring.