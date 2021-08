"We hebben geen wapens, maar wel lucifers”: staken terroristen werkelijk Turkse bosbranden aan?

Noto/Waregem Hotelier Tom (53) jaagt met drones pyromanen weg op Sicilië: “Geen natuurbran­den meer, sinds iedereen weet dat ze uitvliegen”

14:49 De uit Waregem afkomstige hotelier Tom Van Compernolle (53) en zijn buren zetten samen vier drones in. Om er in Noto, nabij de havenstad Syracuse op Sicilië, brandhaarden op te sporen. En pyromanen af te schrikken. Met succes, zo blijkt. “Sinds onze aanpak met de drones hier begin juni in de pers kwam, zijn er geen natuurbranden meer in onze buurt. Gelukkig maar, want het heeft hier sinds eind mei niet meer geregend. We gaan tot eind deze week boven de 40 graden.”