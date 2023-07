“We hebben ambitieuze plannen”: pro-Oekraïense rebellen kondigen nieuwe aanvallen op Russisch grondgebied aan

Frankrijk stopt met terughalen vrouwelij­ke IS-gan­gers uit Syrië

Frankrijk is bij gebrek aan belangstelling gestopt met het terughalen van vrouwen en hun kinderen die naar het ‘kalifaat’ van Islamitische Staat in Syrië trokken. Dinsdag nog was er een operatie waarbij tien Franse vrouwen en 25 kinderen uit kampen in Syrië werden overgebracht naar Frankrijk. Het was de vierde operatie in zijn soort, maar volgens een zegsman van de regering was het ook de laatste.