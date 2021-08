“We bevinden ons in noodsituatie”: wereld reageert op klimaatrapport

Het klimaatrapport van het IPCC dat maandag werd gepubliceerd , heeft een stroom van reacties opgeleverd. “Het is een duidelijk alarmsignaal voor de mensheid”, reageert VN-secretaris-generaal Antonio Guterres. De Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg zegt dan weer dat het rapport “geen echte verrassingen” bevat. Volgens Oxfam wordt de klimaattop die in Glasgow later dit jaar wordt georganiseerd er een van alles of niets.

"De alarmbellen rinkelen en het bewijs is onomstootbaar: de emissies van broeikasgassen door de verbranding van fossiele brandstoffen en ontbossing verstikken onze planeet en brengen miljarden mensenlevens in gevaar", vervolgde de secretaris-generaal van de VN.

"Dit verslag moet de doodsklok luiden voor steenkool en fossiele brandstoffen voordat ze de planeet verwoesten. Na 2021 mogen er geen nieuwe koolstofcentrales meer worden gebouwd. De OESO-landen moeten stoppen met het koolstofgebruik tegen 2030 en de andere landen tegen 2040. De staten moeten ook alle nieuwe productie en exploratie van fossiele brandstoffen stopzetten en overschakelen van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie", besluit Guterres.

“Geen echte verrassingen”

“Het bevestigt wat we al weten uit duizenden eerdere studies en rapporten: dat we ons in een noodsituatie bevinden. Het is een solide maar voorzichtige samenvatting van de momenteel beschikbare kennis”, postte de 18-jarige klimaatactiviste Greta Thunberg op sociale media.

“Het vertelt ons niet wat we moeten doen”, merkt ze ook nog op. “Het is aan ons om moedig te zijn en beslissingen te nemen op basis van het wetenschappelijke bewijs dat in de rapporten wordt geleverd. We kunnen de ergste gevolgen nog vermijden, maar niet als we zo doorgaan als vandaag, en niet zonder de crisis als een crisis te behandelen.”

“Klimaattop Glasgow wordt alles of niets”

“Dit rapport is het zoveelste onweerlegbare bewijs dat de klimaatverandering nu al plaatsvindt en dat de opwarming van de aarde een van de schadelijkste oorzaken is van de toenemende honger, migratie, armoede en ongelijkheid overal ter wereld”, zegt Oxfam. “Er is geen discussie meer mogelijk.”

“In de afgelopen jaren, met 1 graad opwarming van de aarde, waren er dodelijke cyclonen in Azië en Centraal-Amerika, overstromingen in Europa en het Verenigd Koninkrijk, enorme sprinkhanenzwermen in Afrika en ongekende hittegolven en bosbranden in de VS en Australië. Allemaal aangewakkerd door klimaatverandering. De voorbije 10 jaar zijn meer mensen uit hun huizen verdreven door rampen die verband houden met extreme weersomstandigheden dan om enige andere reden - 20 miljoen per jaar, of één persoon om de twee seconden.”

“Dit rapport maakt duidelijk dat we nu in het stadium zijn aanbeland waarin zelfbehoud ofwel een collectief proces is ofwel een mislukt proces.” De ngo vindt dat de rijke landen hun emissies nu het eerst, het snelst en het verst moeten terugdringen. “Ze moeten ook hun klimaatschuld aan de ontwikkelingslanden inlossen door de financiering op te voeren om hen te helpen zich aan te passen aan de gevolgen van de klimaatverandering en over te schakelen op schone energie.”

Boris Johnson: “Wake-up call”

De Britse premier Boris Johnson heeft gezegd dat het rapport de wereldleiders “wakker moet schudden”. “Het rapport van vandaag is ontnuchterend en het is duidelijk dat het volgende decennium van cruciaal belang zal zijn om de toekomst van onze planeet veilig te stellen”, zegt Johnson in een persbericht van Downing Street.

“We weten wat we moeten doen om de opwarming van de aarde tegen te gaan: steenkool naar het verleden verwijzen en overschakelen op schone energiebronnen, de natuur beschermen en zorgen voor klimaatfinanciering voor landen in de frontlinie.”

Klimaatcoalitie: “Ongezien signaal”

“We zitten midden in de klimaatcrisis en moeten ons daar tegen wapenen. Er is een doortastend beleid nodig om de gevolgen maximaal te beperken”, zegt Lien Vandamme, woordvoerster van de Klimaatcoalitie. Greenpeace België, dat lid is van de Klimaatcoalitie, roept op tot een uitstootreductie met 65 procent tegen 2030.

“Ook al zijn de conclusies niet nieuw, ze geven een ongezien signaal en ze moeten gezien worden in het kader van de catastrofes die ons deze zomer geteisterd hebben. We moeten alles in het werk stellen om van koers te veranderen”, vertelt Vandamme van de Klimaatcoalitie, een vzw die meer dan 80 organisaties verenigt. Greenpeace ziet in het rapport “een dringend bevel om onze klimaatambities te verhogen”. “Nooit eerder was er zoveel wetenschappelijk bewijs dat de extreme weersomstandigheden waar we mee geconfronteerd worden, een gevolg zijn van de klimaatopwarming”, zegt Zanna Vanrenterghem van Greenpeace België.

De wetenschappers van het IPCC achten het zeer waarschijnlijk dat onze planeet op korte termijn de grens van 1,5°C opwarming zal overschrijden, toch vindt de Klimaatcoalitie dit niet het moment om in te binden. “In de strijd tegen de klimaatcrisis is elk tiende van een graad van belang en moeten we alles in het werk stellen om de schade te beperken”, klinkt het. “Dit is een beslissend moment voor de mensheid, en zo moeten we ook handelen”, vult Vanrenterghem aan.