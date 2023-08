Waterval bij Times Square: drukste metrostation New York ondergelopen

KIJK. “Ik was in shock toen ik zag dat het wiebelde”: neurochi­rur­ge getuigt hoe ze 8 cm lange worm uit hersenen van patiënte haalt

Dokters stonden voor een raadsel wanneer een 63-jarige patiënte begin 2021 aan de alarmbel trok met maag- en darmklachten en een droge hoest. Later merkte ze ook depressieve gevoelens en vergeetachtigheid op. Vele onderzoeken, een CT-scan en MRI-scan later, ziet neurochirurge Dr. Hari Priya Bandi iets afwijkend in de hersenen van de patiënte. Een afwijking die tijdens de operatie een 8 cm lange worm blijkt te zijn: “Toen ik het wiebelende ding eruit haalde en besefte dat het bewoog, was ik in shock.”