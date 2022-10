Watertaxi's voeren dagen voor fataal ongeluk bij Nederlandse Terschelling veel sneller dan toegestaan

Vorige week vrijdagochtend botsten een snelboot en een watertaxi door nog onbekende oorzaak op elkaar bij Terschelling. In de watertaxi zaten acht mensen, de snelle veerboot had 27 mensen aan boord. Iedereen in de snelboot bleef ongedeerd, maar bij de kleinere watertaxi ging het zwaar mis.



Vier passagiers van de watertaxi moesten na de botsing uit het water worden gered. Twee daarvan moesten gereanimeerd worden. Ze bezweken helaas iets later. Het gaat om een 46-jarige man uit Sexbierum en een 57-jarige man uit Leeuwarden. De twee zijn niet de enige dodelijke slachtoffers. Een 12-jarig kind en een volwassen man worden nog altijd vermist. De politie gaat ervan uit dat zij niet meer in leven zijn en ergens zullen aanspoelen. Maar waar, dat is een groot vraagteken.

Te snel

Op de Waddenzee geldt een maximum van 20 kilometer per uur voor boten tot 20 meter als ze tussen zonsondergang en zonsopkomst varen. Volgens de ‘Leeuwarder Courant’ voer de 11,3 meter lange watertaxi met de naam ‘Stormloper’ ten tijde van het ongeluk, vlak na twee bochten, 28 kilometer per uur. Het grootste deel van de overtocht was dat zelfs 45 kilometer per uur. De snelle veerboot ‘Tiger’, die ruim 50 meter lang is, voer vlak voor de botsing 55 kilometer per uur.

Nu blijkt dat de watertaxi’s die tussen Vlieland en Terschelling varen, ook in de dagen voor de fatale aanvaring veel sneller hebben gevaren dan is toegestaan, aldus Nederlandse media. Dat is te zien aan de hand van openbare AIS-data, (online) scheepsdata waarin onder andere de positie en snelheid van een schip kan worden ingezien.

Volledig scherm Vrijwilligers van organisatie Search and Rescue Nederland (SAR) op het strand op zoek naar de twee nog vermiste opvarenden. © ANP

De politie en overheidsdienst Rijkswaterstaat zeggen nog geen maatregelen te hebben genomen naar aanleiding van de dodelijke botsing. De watertaxi’s van exploitant De Bazuin hebben sinds het ongeluk wel niet meer gevaren.

Dag zes van de zoekactie

De politie is intussen nog steeds op zoek naar de 12-jarige jongen en man die in het water terechtkwamen na de aanvaring. Ook een nieuwe zoekactie gisteren heeft weer niets opgeleverd. De politie zette onder meer een sonarboot en drones in en zocht opnieuw in de buurt van de vaargeul waar het ongeval gebeurde. Vandaag werd de zoekactie hervat, aldus een woordvoerster van de politie.

Daarmee zitten we nu al aan de zesde dag dat er wordt gezocht naar de twee vermisten. “Het is zoeken naar een speld in een hooiberg”, laat de woordvoerster verstaan. De verschillende stromingen en de wisselvalligheid van het water bemoeilijken de zoektocht enorm. Maar de politie wil wel iets doen. “We zijn het de nabestaanden verplicht om door te zoeken”.

Volledig scherm Boten van de KNRM maken zoekslag op de Waddenzee. © ANP

Met twee boten werd gezocht bij laagwater, omdat er dan de grootste kans is om iets te zien op de zandbanken. Ook is over het waddengebied gevlogen en uitgekeken op de stranden van West-Terschelling. “De politie heeft het vermoeden dat áls de lichamen worden gevonden, dat wel in de buurt van Terschelling moet zijn. Maar misschien zoeken we helemaal verkeerd, dat kan. Het water is enorm onvoorspelbaar wat dat betreft.”

Uiteindelijk heeft ook de zoektocht van vandaag niks opgeleverd, meldt een woordvoerder van de Landelijke Eenheid vanavond. De zoektocht zal morgen weer verdergaan.

Volledig scherm De vlag halfstok op de veerboot van Terschelling naar Harlingen, op het Nederlandse vasteland. © ANP