Waterstoftrein rijdt voor het eerst in Frankrijk

De ‘Coradia iLint’ van de Franse treinbouwer Alstom is de eerste waterstoftrein ter wereld. De trein heeft brandstofcellen die op het dak gestockeerde waterstof omzetten in elektriciteit. Het gevaarte stoot alleen stoom en water uit.

“Oplossing voor de toekomst”

Waterstof geldt als een alternatief voor treinen op diesel die ingezet worden op plaatsen waar de spoorlijnen niet geëlektrificeerd zijn. "Dit is een oplossing voor de toekomst", zei de Franse minister van Transport Jean-Baptiste Djebbari na de demonstratie. "Ons spoornet is voor 45 procent nog niet geëlektrificeerd. Er zijn twee mogelijkheden: ofwel elektrificeren we, met de bijbehorende kost, ofwel evolueren we in de richting van waterstof", klonk het.