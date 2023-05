Water zakt langzaam na helse overstromingen in Italië, nog risico op aardverschuivingen

KIJK. Hallucinan­te beelden tonen hoe Amerikaan­se bestuurder wegscheurt met agent op motorkap

Agent Patrick McCarty houdt een bestuurder tegen in Iowa tijdens een verkeerscontrole. Tegen de man in kwestie was een arrestatiebevel uitgevaardigd. Als de bestuurder zich daarom uit de voeten wil maken, springt de agent op de motorkap. Het begin van een helse achtervolging, die plaatsvond in 2021, maar waarvan de politie de bodycambeelden nu pas heeft vrijgegeven.