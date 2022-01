Wat zou een oorlog betekenen voor ons Belgen? Het conflict tussen Oekraïne en Rusland uitgelegd in 8 vragen en antwoorden

De spanning in het conflict tussen Oekraïne en Rusland stijgt van dag tot dag. Er staat dan ook veel op het spel en de problemen sluimeren al enkele jaren. Maar waarom drijft Rusland de spanning op? Wat doen de bondgenoten van Oekraïne? En wat zou een oorlog betekenen voor ons land? Op onder andere die vragen geven we je in dit stuk antwoorden.

De belangrijkste ontwikkelingen in het conflict tussen Oekraïne en Rusland kan je lezen in onze liveblog.

1. Wat is er aan de hand?

Sinds het einde van 2021 zijn er signalen dat Rusland steeds meer soldaten en militair materiaal verzamelt rond de oostelijke grens van Oekraïne. Naar schatting heeft Rusland momenteel zo’n 127.000 manschappen in de buurt van de voormalige Sovjet-republiek, volgens Oekraïense militaire inlichtingendiensten. Begin december spraken de Verenigde Staten van Russische plannen om Oekraïne aan te vallen met 175.000 soldaten, bleek uit een gelekt document.

Russisch gevechtsvliegtuig Su-35S stijgt op om naar Wit-Rusland te vliegen voor militaire oefeningen.

Ook worden er steeds meer manschappen verzameld in Wit-Rusland, een bondgenoot van Russische president Vladimir Poetin. Dat land ligt aan de noordgrens van Oekraïne, bovendien niet ver van hoofdstad Kiev. Volgende maand vinden daar militaire oefeningen plaats, onder andere aan de grens met Oekraïne.

2. Waarom drijft Rusland de spanning op?

De vrees leeft bij Poetin en zijn entourage dat Oekraïne steeds meer de invloedssfeer van het Westen komt. Rusland hamert er nadrukkelijk op dat het zekerheid wil dat Oekraïne geen lid zal worden van het militaire bondgenootschap NAVO. Daar wordt in Russische staatsmedia ook propaganda over verspreid. Oekraïne zou volgens die propaganda zelfs aanvallen op Rusland voorbereiden. Ook wil Poetin dat er bepaald militair materiaal niet meer in Oost-Europa wordt gestationeerd.

Satellietbeeld van Russische militaire voertuigen.

De vrees voor een toenadering is sinds 2013 sterker aanwezig. Toen ontstonden de protesten tegen de Oekraïense regering omwille van onder andere het niet-ondertekenen van een verdrag met de Europese Unie. In de nasleep van de Euromaidan-protesten annexeerde Rusland het Krim-schiereiland in het zuiden en scheurden twee provincies in het oosten zich af om zich tot volksrepublieken uit te roepen.

3. Hoe zat het nu weer met dat conflict in het oosten van Oekraïne? Wat is de situatie in de Krim?

In het oosten van Oekraïne is er in feite al acht jaar lang oorlog. Sinds het unilateraal uitroepen van de Volksrepublieken Loegansk en Donetsk zijn er in gevechten met de Oekraïense regering al 14.000 slachtoffers gevallen. Twee miljoen mensen zijn moeten vluchten. Er is een staakt-het-vuren, maar dat wordt door zowel Oekraïne als de door Rusland gesteunde separatisten geschonden.

Ook op het geannexeerde Krim-schiereiland vinden er militaire oefeningen plaats. In de wateren rond de Krim is er sinds 2014 spanning tussen Russische en Oekraïense schepen. Rusland heeft haar militaire aanwezigheid in de Zwarte Zee en de Zee van Azov dan ook gevoelig opgedreven. Dat zorgt voor vrees in Marioepol, een belangrijke havenstad aan de kust van de Zee van Azov.

Een Oekraïense soldaat aan de frontlinie niet ver van de Volksrepubliek Donetsk.

4. Gaat Poetin Oekraïne volledig inlijven?

Dat lijkt op dit moment onwaarschijnlijk. Volgens Amerikaanse en Oekraïense inlichtingendiensten zou een mogelijke inval grootschaliger zijn dan in 2014, maar het plan zou eerder zijn om druk te zetten op de Oekraïense regering en westerse bondgenoten dan territorium inpalmen.

De vrees bestaat dat Poetin zal gebruik maken van hybride oorlogsvoering. Daarbij worden conventionele strijdkrachten gebruikt, in combinatie met cyberaanvallen en lokale terreur.

Volgens het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken zou Rusland op die manier een marionettenregering willen installeren in Oekraïne, onder leiding van pro-Russen die vluchtten na de protesten in 2014.

Er zijn ook twijfels of Rusland überhaupt een inlijving van Oekraïne zou kunnen. Volgens professor Internationale Politiek David Criekemans (UAntwerpen) staat Rusland “kwantitatief en kwalitatief” zwakker dan de NAVO. Al heeft Poetin er sinds zijn eerste ambtstermijn alles aan gedaan om de relevantie van het Russische leger in de wereld te vergroten, schrijft ‘The New York Times’.

5. Hoe groot zijn de legers van Oekraïne en Rusland?

Het volledige Oekraïense leger heeft volgens het International Institute for Strategic Studies zo’n 145.000 soldaten in totaal. Dat is tegenover een totaal van 900.000 Russische soldaten. Oekraïne probeert dat verschil te compenseren door burgers op te leiden. Zo zouden er zo’n 100.000 vrijwilligers klaar moeten zijn in het geval dat er oorlog uitbreekt. Volgens de legerleiding heeft zo’n half miljoen Oekraïners legerervaring.

Robin Ramaekers van VTM NIEUWS is in Kiev. Bekijk hieronder zijn reportage:

Ook heeft Oekraïne de NAVO aan haar kant, al is het niet officieel lid van het militair bondgenootschap. Verschillende NAVO-landen lieten de afgelopen tijd verstaan dat er ernstige gevolgen zouden zijn aan een inval door Rusland. Het bondgenootschap heeft ruim 3 miljoen soldaten ter beschikking.

6. Wat doen België en andere westerse landen?

Ons land is lid van de NAVO en er staan dus ook Belgische militairen in staat van maximale paraatheid. Defensieminister Ludivine Dedonder (PS) zei deze week nog in de Kamer dat ons land “zijn verantwoordelijkheid opneemt” als de NAVO beslist om troepen te sturen naar het oosten van Europa. Er is ook een Very High Readiness Joint Task Force (VJTF) waar 250 à 300 militairen, Belgische F-16’s en een fregat deel uit van maken. Buitenlandse zaken raadt niet-essentiële reizen naar Oekraïne af, maar een evacuatie van de Belgische ambassade is “op dit moment niet aan de orde”.

Minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS)

De Verenigde Staten hebben al militair hulpmateriaal gestuurd naar Oekraïne. Duitsland beloofde een veldhospitaal en 5.000 legerhelmen en beschermingsvesten. Met dat laatste konden Oekraïners niet lachen: ze hadden om uitrusting voor 100.000 personen gevraagd. Duitsland weigert wapens uit te voeren naar Oekraïne, want het land heeft een beleid om geen dodelijke wapens te sturen naar potentiële conflictgebieden.

Op diplomatiek vlak worden er op verschillende manieren overleg gepleegd. Zo onderhandelen de NAVO en VS met de regering van Poetin. Ook is er het zogenaamde Normandië-format, waarbij Rusland, Oekraïne, Frankrijk en Duitsland in gesprek met elkaar gaan. Biden sprak ook met de emir van Qatar, ‘s werelds grootste exporteur van vloeibaar aardgas. De VS willen namelijk dat Europa minder afhankelijk wordt van Russisch gas.

7. Wat heeft gaspijpleiding Nord Stream 2 ermee te maken?

Nord Stream 2 is een gaspijpleiding die in tegenstelling tot de voorganger ervan niet via Oekraïne loopt. Het land krijgt momenteel betaald voor het mogelijk maken van gasleveringen door Rusland aan Europa. Het is dus een drukkingsmiddel geworden in het conflict. De goedkeuring en ingebruikname van Nord Stream 2 liggen al een tijd stil. Duitsland liet donderdag weten dat áls Rusland Oekraïne aanvalt er sancties zullen komen, waarbij ook Nord Stream 2 getroffen zal worden.

Een station in het noorden van Duitsland waarin gas aankomt via de Nord Stream 2-pijpleiding.

8. Wat zou een oorlog betekenen voor ons Belgen?

Dat is op dit moment uiteraard moeilijk te zeggen. Een inval van Rusland in Oekraïne zal in ieder geval zorgen voor slechte cijfers op de beurzen. Dat is nu al het geval. De economische sancties die de EU en de Verenigde Staten dan zullen uitvaardigen, zullen de beurzen nog zenuwachtiger maken. Het kan ook een impact hebben op de gasprijzen, want Europa blijft afhankelijk van Rusland op dat vlak.

Tot slot is natuurlijk de vraag of de NAVO uitrukt wanneer Rusland Oekraïne binnenvalt. Daartoe is het militair bondgenootschap op papier niet verplicht, maar Oekraïne aan haar lot overlaten, zou gezichtsverlies betekenen. Dat zou ervoor zorgen dat er ook Belgische militairen naar het oosten van Europa moeten. Hoeveel exact het er dan zullen zijn, hangt af van de troepenaantallen die de NAVO nodig heeft. Zo’n operatie heeft in ieder geval een niet te onderschatten gevolg voor de Belgische schatkist en de soldaten en hun families.

