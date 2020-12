Wat zijn de EU en het VK overeengekomen? Lees hier het volledige handelsakkoord

De afspraken in het akkoord bieden volgens von der Leyen "solide fundamenten voor een nieuw begin met een oude vriend". Eerder dan blij voelt de Commissievoorzitter zich "tevreden en opgelucht" met de deal die het eerste vertrek van een lidstaat uit de Europese Unie definitief bezegelt. "Eindelijk kunnen we brexit achter ons laten. Europa blijft vooruitgaan", verzekerde von der Leyen.

Afzonderlijke markten

Een heikel punt was de visserij. De kwestie ging vooral over de vraag voor hoelang Europese vissers nog toegang krijgen tot de Britse visgronden en hoeveel ze daar nog mogen vissen. “De EU en het VK zijn het eens geworden over een nieuw kader voor het gezamenlijk beheer van visbestanden in de wateren van de EU en het VK. Het VK zal de Britse visserijactiviteiten verder kunnen ontwikkelen, terwijl de activiteiten en het levensonderhoud van de Europese vissersgemeenschappen worden gewaarborgd en de natuurlijke hulpbronnen worden behouden”, zo staat in het akkoord te lezen.