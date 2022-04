Wat wil Rusland in oosten van Oekraïne bereiken? “Moskou heeft twee opties om offensief verder te zetten”

Rusland is er ruim een maand na de start van de invasie in Oekraïne nog niet in geslaagd grote steden als Kiev te veroveren. Het focust zich nu op de Donbas-regio in het oosten van het land. “Duizenden rupsvoertuigen” moeten daarvoor verplaatst worden. “Dat is een gigantische logistieke operatie”, analyseert oud-kolonel Roger Housen de oorlog in VTM NIEUWS. Maar wat willen de Russen in het oosten van Oekraïne nu eigenlijk gaan bereiken? “Moskou heeft twee opties om het offensief verder te zetten”, klinkt het.