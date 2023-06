Wat we weten over de man die vier kinderen neerstak in Annecy: asielaanvraag 31-jarige Syriër werd afgewezen

UpdateIn de Franse stad Annecy, in het oosten van het land, heeft een man donderdagochtend een mesaanval gepleegd in een speeltuin. Zes mensen, vier kinderen en twee volwassenen, raakten zwaargewond. Eén kind heeft de Nederlandse nationaliteit. De dader, een Syrische asielzoeker, werd gearresteerd. De procureur oordeelt dat de mesaanval zeer waarschijnlijk geen terreurdaad is. De prefectuur heeft een demonstratieverbod afgekondigd.

Dit weten we tot nu toe over de mesaanval in de Franse stad Annecy: • De dader heet Abdalmasih H., een Syrische asielzoeker van 31 jaar oud. Hij zou vier dagen geleden te horen hebben gekregen dat zijn asielaanvraag in Frankrijk was afgewezen. De politie kon de dader ter plekke arresteren. • De verdachte was niet onder invloed van drugs of alcohol tijdens de feiten. • De mesaanval gebeurde deze ochtend rond 9.45 uur in een speeltuin vlak bij de Pont des Amours in de Franse stad Annecy. • Er vielen 6 slachtoffers: 2 volwassenen (van 72 en 78 jaar oud) en 4 kinderen (tussen de 22 maanden en 3 jaar oud). Eén volwassene en alle kinderen verkeren nog in levensgevaar. • De nationaliteit van enkele slachtoffertjes is intussen bekend: Brits, Frans en Nederlands. • De procureur oordeelt voorlopig dat het geen terreurdaad is. De man was evenmin een bekende van de Franse inlichtingendiensten. • De prefectuur heeft een demonstratieverbod afgekondigd na oproepen op internet om de straat op te gaan.

Volgens getuigen viel de man rond 9.45 uur de kinderen in de speeltuin aan met een mes, vlak bij de Pont des Amours. In totaal vielen zes slachtoffers: twee volwassenen en vier kinderen. Een jongetje van 2 en een meisje van 3 jaar (broer en zus) zijn zwaargewond. Twee andere kinderen, een 2-jarig kind en een 22 maanden oud slachtoffer, raakten eveneens gewond. Drie van hen zijn overgebracht naar een ziekenhuis in Grenoble, het kind van 22 maanden werd naar een ziekenhuis in Genève (Zwitserland) gebracht, aldus ‘BFM TV’. Volgens de openbaar aanklager zijn de kinderen inmiddels allen geopereerd.

Ook de nationaliteit van de slachtoffertjes is inmiddels bekend. Het gaat om twee Franse kinderen, een Brits kind en een kind met de Nederlandse nationaliteit.

Een van de volwassenen ligt nog in de operatiekamer, meldt de aanklager nog. Het gaat vermoedelijk om een van de neergestoken personen die bij de politie-interventie werd geraakt door een kogel, maar dat werd nog niet bevestigd.

Motief?

De dader - een 31-jarige Syrische asielzoeker - werd overmeesterd en opgepakt, zo zegt minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin op Twitter. Hij zou gewond zijn. Over het motief is nog niets bekend. Op video’s van de aanval is te horen hoe de dader twee keer in het Engels “in de naam van Jezus Christus” zegt tijdens de steekpartij. Hij droeg ook een kruisteken. Volgens de onderzoekers is de kans op “een terroristisch motief” echter zeer klein. De dader is niet bekend bij de inlichtingendiensten. Dat bevestigt de Franse minister van Binnenlandse Zaken tijdens een interview op tv-kanaal ‘TF1'. Ook zou hij “geen psychiatrisch verleden” hebben.

In het park aan het Meer van Annecy waren meerdere klassen met schoolkinderen aanwezig. Een getuige vertelde aan ‘France Bleu Pays de Savoie’ dat de kinderen “duidelijk zijn doelwit” waren. “Eerst dachten we allemaal dat het opgezet spel was, maar toen de mensen schreeuwden, realiseerden we ons dat het echt was. De man was in de war.”

Asielaanvraag Frankrijk afgewezen

Volgens een bron dicht bij het dossier werd de Franse asielaanvraag van de verdachte op 26 april afgewezen. Dat meldt ‘BMF TV’. Hij kreeg dit echter pas vier dagen geleden te horen. De aanvraag, op 28 november 2022 ingediend als politieke vluchteling, werd afgewezen omdat de man al in drie landen met succes asiel had aangevraagd in die hoedanigheid: Zweden, Zwitserland en Italië.

Hij? Mijn god! Hij was heel aardig, ik snap er niets van Ex-vrouw van vermoedelijke dader

Dader

Vermoedelijk gaat het om een Syrische asielzoeker, geboren in 1991. Volgens de Franse krant ‘Le Figaro’ heet de dader Abdalmasih H., dat heeft een bron dicht bij het onderzoek aan hen laten weten. Ook ‘BFM TV’ bevestigt dat. De man zou in november 2022 asiel aangevraagd hebben in Frankrijk. Daarbij verklaarde hij een “christen uit Syrië” te zijn. Volgens ‘Le Figaro’ zou de asielzoeker getrouwd zijn met een Zweedse vrouw en zelf ook een kind hebben.

Die vrouw, die met persbureau ‘AFP’ sprak, zegt dat ze acht maanden geleden van de man gescheiden is. Hoewel de man in 2013 een verblijfsvergunning in Zweden kreeg, werd zijn aanvraag voor staatsburgerschap vanaf 2017 herhaaldelijk afgewezen. Dat is volgens de vrouw de reden waarom de man besloot Zweden te verlaten. Zij wilde echter in Trollhätttan (Zweden) blijven, waarop het stel besloot te scheiden.

Het is voor de vrouw moeilijk te bevatten dat haar ex-partner verantwoordelijk zou zijn voor de aanval. “Hij? Mijn god! Hij was heel aardig, ik snap er niets van”, vertelde ze aan AFP. Ze geeft aan dat ze sinds het vertrek van de man uit Zweden sporadisch contact hadden. Vier maanden geleden belde hij haar voor het laatst. In dat gesprek vertelde de man dat hij “in een kerk” in Frankrijk woonde. “Meer weet ik niet”, zegt ze.

Ook de moeder van de verdachte, die al tien jaar in de VS woont, liet weten “in shock” te zijn na het nieuws over de betrokkenheid van haar zoon bij de aanval. De verdachte is volgens zijn moeder een christen die gediend heeft in het Syrische leger en zijn land verliet in 2011, bij het begin van de burgeroorlog. Hij trok naar Turkije, waar hij zijn toekomstige vrouw ontmoette, een landgenote met wie hij zich vervolgens in Zweden vestigde.

Volgens de moeder van de verdachte leed hij aan een “ernstige depressie” en hebben die weigeringen zijn toestand erger gemaakt. “Hijzelf heeft me niets gezegd. Het is mijn schoondochter die me dat vertelde”, aldus de moeder. “Ze zei dat hij zich nooit goed voelde, altijd depressief was, met donkere gedachten. Hij wilde het huis niet uit, hij wilde niet werken...”

De moeder gaf ook nog aan dat het koppel een dochtertje van ongeveer drie jaar had, dat bij haar mama in Zweden gebleven is.

Syriërs in Zweden Veel Syriërs, waaronder een grote christelijke gemeenschap, zochten hun toevlucht in Zweden op de vlucht voor de oorlog in hun land vanaf 2011. De Zweedse regering vond het aantal aankomsten te groot en verscherpte destijds de asielvoorwaarden kort na de migratiecrisis van 2015.

Getuigenis

Een andere getuige vertelt aan ‘BFM TV’ dat hij de man de afgelopen twee à drie dagen dagelijks op een bankje had zien zitten aan het meer. “We konden niet vermoeden dat hij zoiets ging doen”, vertelt de getuige. “Het is pure lafheid.”

Bij de parkmedewerkers was hij al langer bekend. “Hij zat al twee maanden lang de hele dag door op een bankje”, zegt een medewerker. “Het was een stille, niet agressieve man.”

Demonstratieverbod

In de avond heeft de prefectuur een demonstratieverbod afgekondigd nadat oproepen op internet verschenen om de straat op te gaan. Die berichten werden door extreemrechtse groeperingen verspreid. “Oproepen tot demonstreren tijdens een moment van nationale bezinning kunnen leiden tot een zware verstoring van de openbare orde”, aldus de lokale autoriteiten bij ‘BFM TV’.

Eerder op de avond riep de burgemeester van Annecy al op tot kalmte. “Ik weet niet wat er vanavond zal gebeuren, maar vandaag is het tijd voor bezinning en beschaafdheid”, aldus François Astorg.

De burgervader had in de ochtend al gesproken van een “verschrikkelijke aanval”. “Al mijn gedachten zijn bij de slachtoffers en families.” Hij riep iedereen op weg te blijven van de plek waar het drama zich voordeed.

Steun

President Emmanuel Macron heeft het een “absoluut laffe aanval” genoemd. “Het land is in shock”, zegt het staatshoofd op Twitter. “Onze gedachten gaan uit naar hen, hun families en de hulpdiensten.”

De Franse premier Elisabeth Borne is ter plaatse, zo heeft haar kabinet aan het Franse persbureau AFP laten weten. “Als kinderen het slachtoffer zijn, worden we tot in het diepst van onszelf geraakt. Frankrijk is in shock”, zegt de premier vanuit Annecy. “Onze eerste gedachten zijn bij de slachtoffers en hun familie”, luidt het. Borne bedankt tijdens de persconferentie uitvoerig de hulpdiensten. Het onderzoek naar de mesaanval is nog volop aan de gang.

Ook de Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin reageerde op het nieuws. “Verschillende mensen, waaronder kinderen, raakten gewond door een met een mes bewapende persoon op een plein in Annecy”, schrijft hij op Twitter. “Dankzij het zeer snelle optreden van de politie kon de persoon worden aangehouden.”

