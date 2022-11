WAT WE NU WETEN. Rusland ontkent berichten dat Russische raketten neergekomen zijn in Polen: “Doelbewuste provocatie”

Er zijn twee Russische raketten neergekomen in Polen, een NAVO-land. Dat heeft een hoge functionaris van de Amerikaanse inlichtingendienst gezegd aan persbureau AP. Er zouden twee doden gevallen zijn. De Poolse Nationale Veiligheidsraad is in spoedberaad bijeengeroepen. Het Amerikaanse Witte Huis meldt dat het de berichten vanuit Polen niet kan bevestigen, maar dat ze “bijzonder verontrustend” zijn. Het Russische ministerie van Defensie ontkent en spreekt van een doelbewuste provocatie om de spanningen verder op te voeren.

Volgens het Russische ministerie van Defensie zijn er geen Russische aanvallen uitgevoerd op doelwitten in de buurt van de Oekraïense grens met Polen. Dat meldt het Russische staatsnieuwsagentschap TASS.

De explosies zouden volgens de lokale brandweer gebeurd zijn in Przewodow, een dorp in het oosten van Polen, dichtbij de grens met Oekraïne. “De brandweer is ter plaatse, het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is", aldus Lukasz Kucy, de officier van dienst in een nabijgelegen brandweerkazerne.

Brokstukken

Ondertussen melden Poolse media dat het mogelijk om brokstukken gaat van een Russische raket die door de Oekraïense strijdkrachten zou zijn geraakt.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De Poolse minister-president Mateusz Morawiecki heeft de Nationale Veiligheidsraad in spoedberaad bijeengeroepen, zo meldt de woordvoerder van de regering Piotr Müller. In de raad zitten onder meer de ministers van Justitie, Binnenlandse Zaken en Buitenlandse Zaken en de coördinator van de geheime diensten.

Müller legde wel niet uit waarom de minister-president de spoedzitting precies heeft gevraagd. Tijdens een korte persconferentie liet de regeringswoordvoerder weten dat ook president Andrzej Duda op de hoogte was van de bijeenkomst. Müller verwees alleen naar een “crisissituatie”. Hij vroeg ook met nadruk om in afwachting van officiële communicatie, geen onbevestigde informatie te publiceren.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Ook Hongarije heeft intussen zijn Veiligheidsraad samengeroepen. De Letse minister van Defensie Artis Pabriks zegt op zijn beurt dat de NAVO Polen luchtverdediging zou kunnen bieden, net als “een deel van het grondgebied van Oekraïne”. “Of het nu met opzet gebeurde of per ongeluk, dit is onaanvaardbaar”, twitterde hij.

Duitsland en Nederland lieten al weten dat ze de toestand op de voet volgen en in contact staan met Polen en de andere NAVO-leden. Ook Noorwegen, Litouwen en Estland zeggen de situatie nauw op te volgen. “Elke centimeter van het NAVO-territorium moet worden verdedigd”, aldus nog de Litouwse president Gitanas Nauseda op Twitter. Europees president Charles Michel sprak daar ook zijn steun uit aan Polen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Ook België reageerde en deed dat bij monde van onze premier Alexander De Croo (Open Vld). “België veroordeelt met klem het incident op Pools grondgebied en betuigt zijn diepste medeleven aan de familie van de slachtoffers en aan de bevolking van Polen. België staat achter Polen. We maken allemaal deel uit van de NAVO-familie die meer dan ooit verenigd en uitgerust is om ons allemaal te beschermen”, schrijft hij op Twitter.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De NAVO zegt de berichten over de dodelijke explosie in Polen te onderzoeken. “We onderzoeken deze berichten en coördineren nauw met onze alliantiepartner Polen”, aldus een NAVO-functionaris vanavond aan het Duitse nieuwsagentschap DPA.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky spreekt van een “belangrijke escalatie” van het conflict. “Hoe langer Rusland straffeloosheid voelt, hoe meer bedreiging er zal zijn voor iedereen binnen het bereik van Russische raketten. Raketten afvuren op NAVO-grondgebied! Dit is een Russische raketaanval op collectieve beveiliging! Dit is een zeer belangrijke escalatie. Wij moet handelen, ‘zei hij.

Criekemans

Professor internationale politiek David Criekemans (UAntwerpen) beklemtoont dat we nog niet precies weten wat er gebeurd is. “Er zijn vermoedelijk één of meerdere raketten terechtgekomen op Pools territorium en er zouden één of twee doden zijn”, vertelt hij aan HLN LIVE.

“Op dit moment gaan we uit van hypotheses”, gaat hij verder. “Een verdwaalde raket vanaf het Oekraïense territorium is een mogelijk scenario. Er zijn bepaalde ‘rules of procedure’ die ervoor zorgen dat eerst de Poolse regering in samenwerking met de NAVO in de kaart zal proberen te brengen wat de oorzaak was, en vanaf welke locatie de raketten afgeschoten zijn. Op dit moment wordt er informatie verzameld, om na te gaan of dit bedoeld of onbedoeld was. Dat is de centrale vraag. Een onbedoelde menselijke fout is een mogelijk scenario.”

Rust bewaren

De secretaris-generaal van de NAVO zal volgens Criekemans morgen vermoedelijk oproepen om alle rust te bewaren en zal bevestigen dat alle NAVO-landen Polen zullen steunen. “Hij zal zeggen dat alle informatie verzameld wordt om te achterhalen wat er gebeurd is en mogelijk komt er een bijkomend verzoek van de Poolse regering naar anti-luchtafweerraketten om hun territorium te verdedigen.”