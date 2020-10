Wat we nu weten over de mesaanvallen in Frankrijk

Bij een mesaanval in de Zuid-Franse kuststad Nice zijn vanochtend zeker drie doden en verscheidene gewonden gevallen. Het Franse antiterreurparket heeft het onderzoek naar zich toegetrokken. Even later kon de politie in Avignon een tweede mesaanval verijdelen. En in de Saudische stad Jeddah is een bewaker neergestoken bij het consulaat van Frankrijk. De mesaanvallen volgen kort na de onthoofding van docent Samuel Paty in een voorstad van Parijs eerder deze maand. De leraar had spotprenten van de profeet Mohammed laten zien tijdens een les over de vrijheid van meningsuiting. President Macron kondigde nadien harde maatregelen tegen moslimterrorisme in zijn land aan. Dit is wat we nu weten over de mesaanvallen.