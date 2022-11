WAT WE NU WETEN. Berichten dat Russische raketten neergekomen zijn in Polen: Poolse Veiligheidsraad in spoedberaad bijeen, Rusland ontkent

De explosies zouden volgens de lokale brandweer gebeurd zijn in Przewodow, een dorp in het oosten van Polen, dichtbij de grens met Oekraïne. “De brandweer is ter plaatse, het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is", aldus Lukasz Kucy, de officier van dienst in een nabijgelegen brandweerkazerne.

Brokstukken

Professor internationale politiek David Criekemans (UAntwerpen) beklemtoont dat we nog niet precies weten wat er gebeurd is. “Er zijn vermoedelijk één of meerdere raketten terechtgekomen op Pools territorium en er zouden één of twee doden zijn”, vertelt hij aan HLN LIVE.

“Op dit moment gaan we uit van hypotheses”, gaat hij verder. “Een verdwaalde raket vanaf het Oekraïense territorium is een mogelijk scenario. Er zijn bepaalde ‘rules of procedure’ die ervoor zorgen dat eerst de Poolse regering in samenwerking met de NAVO in de kaart zal proberen te brengen wat de oorzaak was, en vanaf welke locatie de raketten afgeschoten zijn. Op dit moment wordt er informatie verzameld, om na te gaan of dit bedoeld of onbedoeld was. Dat is de centrale vraag. Een onbedoelde menselijke fout is een mogelijk scenario.”