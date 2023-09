Wat veroorzaakte de aardbeving in Marokko? En kan zo’n beving ook in België plaatsvinden? Seismoloog reageert

OEKRAÏNE LIVE. Russische grensregio Brjansk opnieuw met drones bestookt

Oekraïne heeft vrijdag opnieuw drone-aanvallen uitgevoerd in de Russische grensregio Brjansk. In de gelijknamige stad werden een elektronicafabriek en een treinstation onder vuur genomen. In de voorafgaande nacht leidden Russische drone-aanvallen tot één dode en ruim 70 gewonden in Oekraïne. De Britse regering wil intussen de door de Russische blokkade van de Zwarte Zee veroorzaakte voedselonveiligheid bespreken in een voedseltop op 20 november in Londen. Volg hier al het nieuws over de oorlog in Oekraïne via ons liveblog.