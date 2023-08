Wat staat er in de 45 pagina’s lange aanklacht tegen Trump? “Je bent te eerlijk, Mike”

Update Trump pleit onschuldig op beïnvloe­den verkiezin­gen 2020: “Dit is een zeer trieste dag voor de VS”

Donald Trump (77) heeft donderdag in een federale rechtbank in Washington D.C. onschuldig gepleit aan pogingen om de presidentsverkiezingen van 2020 te beïnvloeden. Hij sprak na afloop van “een zeer trieste dag voor de Verenigde Staten”. Het proces, dat hij op vrije voeten mag afwachten, gaat op 28 augustus verder. Het is de derde keer in amper vier maanden tijd dat Trump is aangeklaagd door de Amerikaanse justitie.